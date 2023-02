CONFÉRENCE : HISTOIRE DU CHAMOIS ET DU BOUQUETIN DANS LES VOSGES, MYTHES ET RÉALITÉS Maison de quartier de Robache Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

CONFÉRENCE : HISTOIRE DU CHAMOIS ET DU BOUQUETIN DANS LES VOSGES, MYTHES ET RÉALITÉS Maison de quartier de Robache, 24 mars 2023, Saint-Dié-des-Vosges . CONFÉRENCE : HISTOIRE DU CHAMOIS ET DU BOUQUETIN DANS LES VOSGES, MYTHES ET RÉALITÉS 91 Route de Robache Maison de quartier de Robache Saint-Dié-des-Vosges Vosges Maison de quartier de Robache 91 Route de Robache

2023-03-24 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-24 22:00:00 22:00:00

Maison de quartier de Robache 91 Route de Robache

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Conférence présentée par BERIAN – Association Naturaliste et Historienne, précédée de l’Assemblée Générale de l’association. Au début du siècle passé, le massif vosgien ne comptait ni chamois, ni bouquetins dans ses reliefs. Ces ongulés ont-ils déserté notre massif ou n’y ont-ils simplement jamais vécu jusque-là ? Retour sur cette question qui fait débat auprès des naturalistes et à laquelle le travail des historiens peut apporter des éléments de réponse. berian.association@hotmail.com +33 7 67 87 00 43 http://berian.jimdosite.com/ Maison de quartier de Robache 91 Route de Robache Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Saint-Dié-des-Vosges Vosges Maison de quartier de Robache 91 Route de Robache Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Maison de quartier de Robache 91 Route de Robache Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges /

CONFÉRENCE : HISTOIRE DU CHAMOIS ET DU BOUQUETIN DANS LES VOSGES, MYTHES ET RÉALITÉS Maison de quartier de Robache 2023-03-24 was last modified: by CONFÉRENCE : HISTOIRE DU CHAMOIS ET DU BOUQUETIN DANS LES VOSGES, MYTHES ET RÉALITÉS Maison de quartier de Robache Saint-Dié-des-Vosges 24 mars 2023 91 Route de Robache Maison de quartier de Robache Saint-Dié-des-Vosges Vosges Maison de quartier de Robache Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges