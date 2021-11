Coutances Coutances Coutances, Manche Conférence “Histoire des noms de rues de Coutances” Coutances Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Conférence “Histoire des noms de rues de Coutances” Coutances, 15 janvier 2022, Coutances. Conférence “Histoire des noms de rues de Coutances” Salle Barbey d’Aurevilly Les Unelles Coutances

2022-01-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-01-15 Salle Barbey d’Aurevilly Les Unelles

Coutances Manche Coutances Conférence “Histoire des noms de rues de Coutances” par Véronique Goulle, archiviste. Conférence “Histoire des noms de rues de Coutances” par Véronique Goulle, archiviste. jacky.robiolle@free.fr +33 2 33 47 23 15 Conférence “Histoire des noms de rues de Coutances” par Véronique Goulle, archiviste. Salle Barbey d’Aurevilly Les Unelles Coutances

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Coutances, Manche Autres Lieu Coutances Adresse Salle Barbey d'Aurevilly Les Unelles Ville Coutances lieuville Salle Barbey d'Aurevilly Les Unelles Coutances