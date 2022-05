Conférence “Histoire des machines à calculer de l’Antiquité à l’ère du numérique” Carantec, 14 mai 2022, Carantec.

Conférence "Histoire des machines à calculer de l'Antiquité à l'ère du numérique" Rue Duquesne Cinéma Etoile Carantec

2022-05-14 – 2022-05-14 Rue Duquesne Cinéma Etoile

Carantec Finistère Carantec

L’association Carantec Culture vous invite à sa conférence samedi 14 Mai à 17h au cinéma Etoile de Carantec qui sera animée par Claude Cargou avec comme sujet “Histoire des machines à calculer de l’Antiquité à l’ère du numérique”.

Claude Cargou est ingénieur de formation (Institut National Polytechnique de Grenoble). Sa carrière s’est déroulée en France et à l’étranger dans le domaine des systèmes d’informations de la banque et de l’assurance. Il fut, notamment, président du CIGREF (Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises). Imprégné par le monde de l’électronique et de l’informatique, il s’est intéressé au « monde d’avant ».

Comment pouvait-on calculer efficacement avant l’apparition du transistor en 1947 ?

Il achète sa première machine à calculer mécanique en 1975. Depuis, il développe avec son épouse une collection unique de plus de 500 machines, qu’il expose dans son musée personnel.

Du Quipu des Incas, en passant par la Pascaline, et jusqu’au Macintosh, ce sera, dans la trajectoire technique et scientifique humaine, un pan entier de la connaissance qu’il nous dévoilera.

Nous espérons que vous serez nombreux pour découvrir ou redécouvrir certaines de ces machines qui au fil du temps ont permis de faire progresser l’humanité dans bons nombres de domaines. On comprendra surement pourquoi 1 + 1 = 10 dans l’algèbre utilisé dans nos machines numériques de tous les jours !!

Vous avez la possibilité de réserver sur place, mais aussi sur Helloasso en cliquant sur le bouton “Réserver”.

Rue Duquesne Cinéma Etoile Carantec

