Conférence Histoire des jardins [Rendez-vous aux jardins 2024] Salle du Conseil de Quimperlé Communauté Quimperlé, jeudi 30 mai 2024.

Conférence Histoire des jardins [Rendez-vous aux jardins 2024] Salle du Conseil de Quimperlé Communauté Quimperlé Finistère

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2024, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose une conférence sur l’histoire des jardins par Géraldine Guérin.

La naissance du jardin est liée à la formation de la ville, lorsque le paysage cherche un lien entre nature et architecture. Cette conférence revient sur les différentes formes de jardins depuis les mythiques jardins de Babylone jusqu’aux murs végétalisés contemporains. Le jardin médiéval vous sera conté, puis viendra l’exploration du jardin italien de la Renaissance, et de son idéal humaniste, ses formes généreuses et baroques, s’opposant au jardin à la française, expression de la domination de l’homme sur la nature. Sans oublier un voyage du côté de la Chine et du Japon où le jardin prend une dimension spirituelle propice à la contemplation et à la méditation.

Gratuit, sans réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 18:00:00

fin : 2024-05-30

Salle du Conseil de Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

L’événement Conférence Histoire des jardins [Rendez-vous aux jardins 2024] Quimperlé a été mis à jour le 2024-03-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS