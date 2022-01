CONFERENCE : HISTOIRE D’EAUX A PEGAIROLLES Pégairolles-de-l’Escalette, 18 mars 2022, Pégairolles-de-l'Escalette.

EUR 0 0 La commune de Pégairolles est le théâtre de la magie des eaux depuis des millions d’années. Niché au fond de la vallée de la Lergue, ce village est au carrefour de nombreuses rivières souterraines parfois inexplorées. L’Adoux et le Bousquet en étant les principales, elles ont fait l’objet de récentes recherches et découvertes menées par les associations Larzac Explo et Céladon avec le concours du Conseil Départemental de l’Hérault et de la Communauté de Communes du Lodévois et Larzac.

Par les associations de recherches spéléologiques Larzac explo – céladons. Intervenants : Jean Camplo, Nicolas Liénart, Frank Vasseur.

Gratuit / Places limitées

