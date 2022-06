Conférence « Histoire de l’Opéra » Le Parcq Le Parcq Catégorie d’évènement: Le Parcq

Conférence « Histoire de l’Opéra » Le Parcq, 7 juin 2022, Le Parcq. Conférence « Histoire de l’Opéra » Salle communale Le Parcq

–

Salle communale Le Parcq 62770 Le Parcq Ce jeudi 2 juin, vous êtes convié à la conférence sur l’Histoire de l’opéra, proposée par Benjamin Pintiaux, Historien et Musicologue.

Entrée : 10€/ gratuité pour adhérents de Sillons de Culture et habitants de Le Parcq. uprsillonsdeculture@gmail.com http://www.uprsillonsdeculture.fr/ Ce jeudi 2 juin, vous êtes convié à la conférence sur l’Histoire de l’opéra, proposée par Benjamin Pintiaux, Historien et Musicologue.

Entrée : 10€/ gratuité pour adhérents de Sillons de Culture et habitants de Le Parcq. Salle communale Le Parcq

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Parcq Autres Lieu Le Parcq Adresse Salle communale Ville Le Parcq lieuville Salle communale Le Parcq

Le Parcq Le Parcq https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-parcq/

Conférence « Histoire de l’Opéra » Le Parcq 2022-06-07 was last modified: by Conférence « Histoire de l’Opéra » Le Parcq Le Parcq 7 juin 2022

Le Parcq