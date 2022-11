Conférence: Histoire de l’église Saint Martin des Chaprais Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Conférence: Histoire de l’église Saint Martin des Chaprais Besançon, 29 novembre 2022, Besançon. Conférence: Histoire de l’église Saint Martin des Chaprais

Salle Jean-Paul II rue de l’Eglise rue de l’Eglise Besançon Doubs rue de l’Eglise Salle Jean-Paul II rue de l’Eglise

2022-11-29 15:00:00 – 2022-11-29 16:30:00

rue de l’Eglise Salle Jean-Paul II rue de l’Eglise

Besançon

Doubs EUR 0 0 Conférence: Histoire de l’église Saint Martin des Chaprais Le Collectif Histoire des Chaprais et Besançon j’aime ma ville d’autrefois développeront tous ces différents points lors d’une conférence organisée

mardi 29 novembre 2022,

salle Jean-Paul II rue de l’Eglise, à 15h.

Entrée libre mais places limitées : inscription préalable obligatoire à chapraishistoire@gmail.com ou page face book Besançon j’aime ma ville d’autrefois. chapraishistoire@gmail.com rue de l’Eglise Salle Jean-Paul II rue de l’Eglise Besançon

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Besançon Doubs rue de l’Eglise Salle Jean-Paul II rue de l’Eglise Ville Besançon lieuville rue de l’Eglise Salle Jean-Paul II rue de l’Eglise Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Conférence: Histoire de l’église Saint Martin des Chaprais Besançon 2022-11-29 was last modified: by Conférence: Histoire de l’église Saint Martin des Chaprais Besançon Besançon 29 novembre 2022 Besançon Doubs Salle Jean-Paul II rue de l’Eglise rue de l’Eglise Besançon Doubs

Besançon Doubs