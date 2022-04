CONFÉRENCE : HISTOIRE DE L’EAU ET DES PAYSAGES DU PAYS DE RETZ

CONFÉRENCE : HISTOIRE DE L’EAU ET DES PAYSAGES DU PAYS DE RETZ, 20 octobre 2022, . CONFÉRENCE : HISTOIRE DE L’EAU ET DES PAYSAGES DU PAYS DE RETZ

2022-10-20 17:00:00 – 2022-10-20 Conférence animée par Dominique Pierrelée, historien, écrivain et président de la Société des Historiens du Pays de Retz.

Gratuit et ouvert à tous Conférence animée par Dominique Pierrelée, historien, écrivain et président de la Société des Historiens du Pays de Retz.

Gratuit et ouvert à tous dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville