### Conférence Histoire de l’Art « Tatouages, le corps à l’œuvre » proposée par Préfigurations Conférence accessible à un public large sur le thème de la transformation visuelle du corps – tatouages, piercings, implants, écritures codées… un sujet qui parle à tout le monde ! Piercings, implants, écritures codées, les transformations visuelles du corps cherchent un impact politique. Une conférence accessible par le brillant Philippe Liotard, sociologue de l’université de Lyon1. Entrée :10 € Médiathèque Colette Mail de l’Île de France, 91090 Lisses

