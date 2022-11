CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Samedi 26 Novembre, 10 h 30 Musée Fabre*, auditorium Alfieri Organisée par Le Centre culturel italien Dante Alighieri , dans le cadre des 200 ans de la mort de l’artiste et des 70 ans du Comité Dante Alighieri.

Moira Mascotto, Directrice du Musée Canova (Vénétie), Antonio Canova (1757-1822), L’héritage historique et artistique du grand sculpteur vénitien

Conférence introduite par Pierre Stepanoff, Conservateur du patrimoine au Musée Fabre, Canova et le Musée Fabre.

* Ouverture des portes à 10 h. Réservation très conseillée … Antonio Canova (1757-1822), L'héritage historique et artistique du grand sculpteur vénitien

