CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART Lodève, 21 mai 2022, Lodève.

CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART Lodève

2022-05-21 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-21 17:00:00 17:00:00

Lodève Hérault Lodève

En ces temps de confinement et de repli sur soi, l’art serait-il l’unique moyen de transcender l’inertie de nos murs protecteurs ?

C’est le postulat de départ que pose Hugues Romano. Pour y répondre, il se propose d’explorer les différentes représentations sémantiques et historiques des murs depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Depuis la nuit des temps, les rapports que les hommes entretiennent avec les murs n’ont cessé d’évoluer permettant la matérialisation d’idées ou de représentation normalement inaccessibles à la conscience. Très tôt en effet, les artistes se les sont appropriés pour les sculpter ou les peindre sur commande des religieux ou des puissants.

Aujourd’hui désacralisés, les murs continuent de protéger les œuvres précieuses – quasi sacrées – dans les musées quand d’autres murs, dans l’espace public, deviennent le support de création pour les artistes non encore admis ou refusés au musée. Sacrés murs, derrière lesquels nous nous protégeons en cette période de crise, alors que nous sommes tenus éloignés des lieux d’art.

Hugues Romano est l’auteur de plusieurs essais et d’un roman dans lesquels il s’intéresse à l’histoire de l’art et à tout ce qui lie le regard à l’image.

Grand amateur d’art et conférencier, il est aussi ophtalmologue ce qui explique la richesse des textes et des analyses qu’il nous propose.

Spécialiste de l’œil et homme de science, c’est aussi un conteur passionné et passionnant qui se nourrit de ses voyages et de sa sensibilité artistique pour amener une vision nouvelle sur le monde et notre histoire. Son goût de l’anecdote et du cocasse interroge nos représentations tout en apportant une dimension ludique à tous les thèmes qu’il aborde.

Adultes / Sur réservation

CES SACRES MURS, par Hugues Romano

+33 4 11 95 04 80

En ces temps de confinement et de repli sur soi, l’art serait-il l’unique moyen de transcender l’inertie de nos murs protecteurs ?

C’est le postulat de départ que pose Hugues Romano. Pour y répondre, il se propose d’explorer les différentes représentations sémantiques et historiques des murs depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Depuis la nuit des temps, les rapports que les hommes entretiennent avec les murs n’ont cessé d’évoluer permettant la matérialisation d’idées ou de représentation normalement inaccessibles à la conscience. Très tôt en effet, les artistes se les sont appropriés pour les sculpter ou les peindre sur commande des religieux ou des puissants.

Aujourd’hui désacralisés, les murs continuent de protéger les œuvres précieuses – quasi sacrées – dans les musées quand d’autres murs, dans l’espace public, deviennent le support de création pour les artistes non encore admis ou refusés au musée. Sacrés murs, derrière lesquels nous nous protégeons en cette période de crise, alors que nous sommes tenus éloignés des lieux d’art.

Hugues Romano est l’auteur de plusieurs essais et d’un roman dans lesquels il s’intéresse à l’histoire de l’art et à tout ce qui lie le regard à l’image.

Grand amateur d’art et conférencier, il est aussi ophtalmologue ce qui explique la richesse des textes et des analyses qu’il nous propose.

Spécialiste de l’œil et homme de science, c’est aussi un conteur passionné et passionnant qui se nourrit de ses voyages et de sa sensibilité artistique pour amener une vision nouvelle sur le monde et notre histoire. Son goût de l’anecdote et du cocasse interroge nos représentations tout en apportant une dimension ludique à tous les thèmes qu’il aborde.

Adultes / Sur réservation

Lodève

dernière mise à jour : 2022-04-27 par