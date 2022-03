Conférence Histoire de l’Art : les enfants dans la peinture par Isciane Labatut Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Conférence Histoire de l’Art : les enfants dans la peinture par Isciane Labatut Cinéma Favols, 24 mars 2022, Carbon-Blanc. Conférence Histoire de l’Art : les enfants dans la peinture par Isciane Labatut

Cinéma Favols, le jeudi 24 mars à 18:30

CYCLE DE CONFERENCES « Histoire de l’art » Tous publics à partir de 12 ans. Entrée libre et gratuite. 05 57 77 68 86 Isciane Labatut, historienne de l’art de formation, saura vous faire découvrir l’art sous un nouvel angle et vous aidera à approfondir un peu plus vos connaissances sur une période, un artiste, un style, un monument, une ville. Les conférences sont illustrées par une projection de documents d’archives et de photographies. Jeudi 24/03/22 de 18h30 à 20h : « Les enfants dans la peinture » Conférence Histoire de l’Art : les enfants dans la peinture par Isciane Labatut Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Cinéma Favols Carbon-Blanc Departement Gironde

Cinéma Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Conférence Histoire de l’Art : les enfants dans la peinture par Isciane Labatut Cinéma Favols 2022-03-24 was last modified: by Conférence Histoire de l’Art : les enfants dans la peinture par Isciane Labatut Cinéma Favols Cinéma Favols 24 mars 2022 Carbon-Blanc cinéma Favols Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde