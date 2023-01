CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART – LA MUSIQUE DES PEINTRES Pézenas Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART – LA MUSIQUE DES PEINTRES Pézenas, 2 février 2023, Pézenas . CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART – LA MUSIQUE DES PEINTRES Rue Henri Reboul Pézenas Hérault

2023-02-02 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-02 Pézenas

Hérault Conférences d’Histoire de l’Art

Jeudi 2 Février à 15 h au théâtre de Pézenas, rue Henri-Reboul.

“La musique des peintres” Pour la 27 ème saison, les Amis de Pézenas, organisent un cycle de 8 conférences d’histoire de l’Art au théâtre avec l’accord des services culturels de la ville. Cette quatrième rencontre porte sur le sujet “La musique des peintres” et sera animée par Francis Medina agrégé de l’Université.

Les rapports de la peinture et de la musique ont souvent été illustrés dans l’histoire de l’art: des fresques, des natures mortes, des scènes de genre soulignent la proximité des deux domaines artistiques souhaitée par certains.

Henri Matisse, autant passionné par la peinture que par la musique, n’affirme-t-il pas que « Le peintre choisit sa couleur dans l’intensité et la profondeur qui lui conviennent comme le musicien choisit le timbre et l’intensité de ses instruments. » *Accueil au théâtre dès 14 h 15 . Participation 5 euros. Entrée libre pour les adhérents de l’association “Les Amis de Pézenas”. Cette quatrième rencontre porte sur le sujet “La musique des peintres” et sera animée par Francis Medina agrégé de l’Université.

