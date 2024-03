CONFERENCE « HISTOIRE DE L’ART ET TECHNOLOGIE 3D UNE RELATION FRUCTUEUSE » Asnières-sur-Vègre, samedi 13 avril 2024.

Découvrez l’enquête qui a permis la restitution 3D du décor de la salle d’apparat du Manoir de La Cour.

L’utilisation de la reconstitution 3D cherchent à faire comprendre de manière spectaculaire au public les esthétiques des sociétés passées. L’historien de l’art, confronté à la réalité d’éléments plus ou moins effacés, voire définitivement disparus, se voit alors confier la délicate tâche d’interpréter et d’organiser ces vestiges en vue d’une recomposition la plus proche possible de la vérité historique.

Par Christian Davy, chercheur en histoire de la peinture murale, membre du GRPM

En partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire contact@lemanoirdelacour.fr

