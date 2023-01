CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART avec PIERRE CHAVEAU Lacanau Lacanau Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde GUERNICA : LE CLASSICISME RECYCLE……

Ou… « Comment PICASSO, en s’appuyant sur des emprunts directs à GOYA, DAVID ou

GERICAULT, ainsi que sur une forme très traditionnelle de composition, en se contentant

d’innovations purement formelles, se coule dans le grand courant du classicisme.

Les images projetées des différentes étapes de la copie que je présenterai lors de la

conférence serviront de fil conducteur au développement de mes propositions ».

Tarif 6€

Pierre CHAVEAU. Artiste et diplômé Arts Plastiques et Sciences de l’Art de la Sorbonne Tarif 6€ ACL

