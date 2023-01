CONFÉRENCE – HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique

CONFÉRENCE – HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN La Bernerie-en-Retz, 26 janvier 2023, La Bernerie-en-Retz . CONFÉRENCE – HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN La Gare Rue du Clos du Pin La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Rue du Clos du Pin La Gare

2023-01-26 10:00:00 – 2023-01-26

Rue du Clos du Pin La Gare

La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique Conférence proposée par R.P.N.D.C.

rpndc@orange.fr Produit symbolique synonyme de bonheur, désir, ivresse, santé, poésie, sacré, péché, couleurs parfums, gastronomie, art, fête, amitié,débauche, de commerce. Elle sera animée par Jean-Pierre RIVRON Gratuit francois.asin@shpr.fr +33 2 51 74 63 73 http://www.shpr.fr/ Rue du Clos du Pin La Gare La Bernerie-en-Retz

