CONFÉRENCE ‘HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN EN MEUSE DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS’ Vaucouleurs Vaucouleurs Catégories d’évènement: Meuse

Vaucouleurs

CONFÉRENCE ‘HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN EN MEUSE DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS’ Vaucouleurs, 30 avril 2022, Vaucouleurs. CONFÉRENCE ‘HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN EN MEUSE DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS’ Salle des réunions Hôtel de ville Vaucouleurs

2022-04-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-30 Salle des réunions Hôtel de ville

Vaucouleurs Meuse Vaucouleurs 3 EUR Depuis l’antiquité, les Anciens cultivent la vigne et consomment du vin. Les principes de fabrication de ce breuvage emblématique ont traversé les âges et leurs artisans les poursuivent aujourd’hui.

Bordeaux, Loire, Sud-Ouest, Languedoc… et la Meuse dans tout cela ? Quelle est son histoire, entre l’implantation des vignes il y a des siècles à la reconnaissance de l’IGP Côtes de Meuse ? par Jean-Luc DEMANDRE 3€ par personne (gratuit pour les moins de 18 ans) +33 6 51 58 14 45 Salle des réunions Hôtel de ville Vaucouleurs

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Vaucouleurs Autres Lieu Vaucouleurs Adresse Salle des réunions Hôtel de ville Ville Vaucouleurs lieuville Salle des réunions Hôtel de ville Vaucouleurs Departement Meuse

Vaucouleurs Vaucouleurs Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaucouleurs/

CONFÉRENCE ‘HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN EN MEUSE DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS’ Vaucouleurs 2022-04-30 was last modified: by CONFÉRENCE ‘HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN EN MEUSE DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS’ Vaucouleurs Vaucouleurs 30 avril 2022 Meuse Vaucouleurs

Vaucouleurs Meuse