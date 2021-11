Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Conférence : Histoire de la sorcellerie dans le Sud-Ouest de la France Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Conférence : Histoire de la sorcellerie dans le Sud-Ouest de la France Bergerac, 20 novembre 2021, Bergerac. Conférence : Histoire de la sorcellerie dans le Sud-Ouest de la France Salle de l’Orangerie Rue Lakanal Bergerac

2021-11-20 – 2021-11-20 Salle de l’Orangerie Rue Lakanal

Bergerac Dordogne L’université du Temps Libre organise une conférence samedi 20novembre à 15h salle de l’orangerie. « Histoire de la sorcellerie dans le Sud-Ouest de la France »; Par Jean Charles JOBART, magistrat et sous préfet de Bergerac.

Participation aux frais 5 euros. L’université du Temps Libre organise une conférence samedi 20novembre à 15h salle de l’orangerie. « Histoire de la sorcellerie dans le Sud-Ouest de la France »; Par Jean Charles JOBART, magistrat et sous préfet de Bergerac.

Participation aux frais 5 euros. L’université du Temps Libre organise une conférence samedi 20novembre à 15h salle de l’orangerie. « Histoire de la sorcellerie dans le Sud-Ouest de la France »; Par Jean Charles JOBART, magistrat et sous préfet de Bergerac.

Participation aux frais 5 euros. UTL

Salle de l’Orangerie Rue Lakanal Bergerac

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Salle de l'Orangerie Rue Lakanal Ville Bergerac lieuville Salle de l'Orangerie Rue Lakanal Bergerac