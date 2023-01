Conférence : histoire de la préservation des collections précieuses Sélestat Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Sélestat Les travaux de recherche menés sur les documents conservés dans le Trésor de la Bibliothèque Humaniste n’ont, jusqu’à présent, porté que sur l’histoire de leur conservation et de leur restauration. Cette conférence reviendra sur les mesures prises au cours des siècles en terme de transmission d’ouvrages, reconnus désormais comme précieux, et permettra de comprendre comment ces observations alimentent un certain nombre de travaux en cours portant sur la patrimonialisation des collections précieuses de l’actuelle Bibliothèque Humaniste. Conférence qui traite de l’histoire de la préservation des collections précieuses de la Bibliothèque Humaniste : un terrain à explorer +33 3 88 58 07 20 Sélestat

