La Tour-Blanche-Cercles La Tour-Blanche-Cercles Dordogne, La Tour-Blanche-Cercles Conférence “Histoire de la mesure du temps” de Alain REILLES La Tour-Blanche-Cercles La Tour-Blanche-Cercles Catégories d’évènement: Dordogne

La Tour-Blanche-Cercles

Conférence “Histoire de la mesure du temps” de Alain REILLES La Tour-Blanche-Cercles, 11 octobre 2021, La Tour-Blanche-Cercles. Conférence “Histoire de la mesure du temps” de Alain REILLES 2021-10-11 – 2021-10-11

La Tour-Blanche-Cercles Dordogne La Tour-Blanche-Cercles Conférence “histoire de la mesure du temps” de Alain REILLES Conférence “histoire de la mesure du temps” de Alain REILLES +33 5 53 90 63 41 Conférence “histoire de la mesure du temps” de Alain REILLES © Pixabay dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Tour-Blanche-Cercles Autres Lieu La Tour-Blanche-Cercles Adresse Ville La Tour-Blanche-Cercles lieuville 45.36659#0.44632