Conférence histoire de la libération de Marchésieux et des alentours salle des fêtes Marchésieux, mardi 18 juin 2024.

Conférence histoire de la libération de Marchésieux et des alentours salle des fêtes Marchésieux Manche

Conférence réalisée par 2 historiens locaux

Monsieur Gérard TAPIN et monsieur Patrick FISSOT réaliseront une conférence sur l’histoire de la libération de Marchésieux et des alentours .

Présentation et dédicace du livre écrit par Gérard TAPIN.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 20:00:00

fin : 2024-06-18 22:00:00

salle des fêtes route de la minostrande

Marchésieux 50190 Manche Normandie

