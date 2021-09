Montigny-le-Bretonneux Ferme du Manet Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Conférence “Histoire de la Ferme du Manet” Ferme du Manet Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Une conférence qui explore la longue histoire seigneuriale et agricole de ce monument du patrimoine saint-quentinois. Des premières mentions au XIIIe siècle jusqu’aux modernisations agronomiques du XIXe siècle, en passant par les évolutions apportées par l’abbaye de Port-Royal, vous saurez tout sur cette vieille dame du territoire. Gratuit ■ Tout public ■ Programme complet à retrouver sur montigny78.fr RDV : 61 avenue du Manet à Montigny-le-Bretonneux

Gratuit, tout public. Présentation d’un passe sanitaire obligatoire.

Dans le cadre des 30 ans de la réhabilitation de la Ferme du Manet célébrés par la ville de Montigny-le-Bretonneux, nos deux historiens se penchent sur la longue histoire de cette ferme historique. Ferme du Manet 61 Avenue du Manet, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

