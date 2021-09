Santes Relais Nature du Parc de la Deûle Nord, Santes Conférence : Hirondelles, martinets et patrimoine bâti Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’évènement: Nord

Cette rentrée, le Relais Nature vous propose un cycle de conférences en soirée tout au long du mois de septembre. Ce vendredi, les hirondelles et martinets sont à l’honneur. Ils ont évolués au fil des siècles aux côtés de l’Homme, des paysages qu’il a façonnés, des bâtiments qu’il a construits. De nos jours, les bâtiments sont soumis à des travaux, à des destructions et les paysages à de grandes transformations. Ces oiseaux migrateurs subissent ces changements aussi bien chez nous qu’à l’autre bout de la planète où ils passent l’hiver. Le référent du groupe « Hirondelles » de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Nord) vous propose d’échanger pour savoir que faire afin de contribuer à la préservation de ces espèces. Rendez-vous à 19h, gratuit, uniquement sur inscription (sans accès au Relais Nature) 03 20 63 11 22 ou [[relaisdeule@lillemetropole.fr](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr)](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr) PASS SANITAIRE exigé pour les plus de 18 ans. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) • Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, à partir de 6 ans, dans les lieux clos. • Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition • Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** • Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Grâce à la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Nord), découvrez les espèces présentes dans la région, les enjeux de leur conservation et leur protection juridique. Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord

