Conférence: Hipolito Boaventura Caron Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Conférence: Hipolito Boaventura Caron Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, 24 février 2022, Nevers. Conférence: Hipolito Boaventura Caron

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, le jeudi 24 février à 18:30

En 1885, le peintre brésilien Hipólito Boaventura Caron entreprend un voyage de formation en France : il n’a que 23 ans mais son talent précoce a déjà été récompensé d’une médaille d’or à l’exposition générale des beaux-arts de Rio. Il est accueilli par le peintre nivernais Hector Hanoteau, qu’il suit pendant les trois années de son séjour français. Ana Carla de Brito, historienne de l’art de l’Université Fédérale de Rio Grande do Sul (Brésil) a retrouvé sa trace à Nevers et vous livrera tous les détails de son enquête niverno-brésilienne. Les collections de peinture du musée seront également mises à contribution pour illustrer l’œuvre d’Hector Hanoteau et de son entourage !

Gratuit sur inscription

Ana Carla de Brito, historienne de l’art de l’Université Fédérale de Rio Grande do Sul (Brésil) a retrouvé sa trace à Nevers et vous livrera tous les détails de son enquête niverno-brésilienne. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T18:30:00 2022-02-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Adresse 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Departement Nièvre

Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Conférence: Hipolito Boaventura Caron Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 2022-02-24 was last modified: by Conférence: Hipolito Boaventura Caron Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin 24 février 2022 Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Nevers

Nevers Nièvre