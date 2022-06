Conférence * « Hildegarde de Bingen, corps et âme en Dieu », 9 juin 2022, .

Conférence * « Hildegarde de Bingen, corps et âme en Dieu »

2022-06-09 – 2022-06-09

Jeudi 9 juin

Conférence * « Hildegarde de Bingen, corps et âme en Dieu », jeudi 9 juin à 18h au Centre départemental Joséphine Baker, à Périgueux (durée 1h).

Visionnaire et prophétesse, Hildegarde de Bingen (1098-1179) jouit d’une extraordinaire réputation aujourd’hui. Sans doute parce que sa vie et son œuvre, qui accordent un sens spirituel à la vie, font écho à nos aspirations et à nos questionnements. Pour elle, le monde et l’homme, le corps et l’âme, la nature et le salut, sont en effet interdépendants. Une unité divine régit tout le cosmos. Ce sens de l’harmonie, indispensable à l’équilibre du monde, l’a conduite à entrevoir la relation entre le désordre de l’univers et celui de notre santé, et à proposer une conception holistique de la médecine. Dans sa vision, l’homme occupe une place centrale et déterminante dans le monde.

