Le château d’Hérouville a abrité des studios d’enregistrement légendaire sous la houlette de Michel Magne, compositeur visionnaire et fantasque. Franck Ernould, son biographe, revient sur ses folles années qui ont vu passer les Pink Floyd, David Bowie et bien d’autres groupes dans ce petit village du Val-d’Oise.

Premier studio résidentiel au monde, le château d’Hérouville incarne les années d’effervescence musicale spectaculaire qu’a connu la France des années 1960 à 1980. Une soif de création immodérée mêlée à une décontraction et un esprit blagueur font se côtoyer aussi bien les courants les plus avant-gardistes (musique contemporaine, free jazz, rock progressif) que populaires (musique yéyé et variétés). Le maître des lieux, Michel Magne en a été l’orfèvre et le plus illustre représentant. Compositeur épique en même temps que châtelain d’Hérouville, Michel Magne a été un artiste visionnaire et généreux qui a su attirer toute une génération de musiciens et de techniciens du son. Une page de la musique s’est écrite à Hérouville !

