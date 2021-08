CONFERENCE – HERODOT’COM : CONTEUR D’HISTOIRE – RENCONTRE AVEC LE YOUTUBEUR FREDERIC LOUARN Béziers, 9 octobre 2021, Béziers.

CONFERENCE – HERODOT’COM : CONTEUR D’HISTOIRE – RENCONTRE AVEC LE YOUTUBEUR FREDERIC LOUARN 2021-10-09 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-09

Béziers 34500 Béziers

Depuis maintenant 6 ans, Frédéric Louarn agite le petit monde des Youtubeurs. Sa chaîne Hérodot’com est suivie par près de 90 000 abonnés et s’impose comme l’une des références pour les passionnés d’histoire. Avec des références pop-culture et de l’humour, reconnu par ses pairs, il se définit lui-même comme un “conteur d’histoire” et permet à tous de découvrir des faits plus ou moins connus de notre histoire.

Ados/adultes

Auditorium

