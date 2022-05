Conférence : “Hérésies et pèlerinages en Occitanie aux temps des cathares et de l’Inquisition (12è – 14è siècles)” Salviac Salviac Catégories d’évènement: 46340

Salviac

Conférence : “Hérésies et pèlerinages en Occitanie aux temps des cathares et de l’Inquisition (12è – 14è siècles)” Salviac, 5 novembre 2022, Salviac. Conférence : “Hérésies et pèlerinages en Occitanie aux temps des cathares et de l’Inquisition (12è – 14è siècles)” Salviac

2022-11-05 17:30:00 17:30:00 – 2022-11-05 19:00:00 19:00:00

Salviac 46340 Dans le cadre des Chemins de St Jacques, l’association Animation et Culture de Salviac accueille Charles Peytavie, historien médiéviste, spécialiste de l’histoire médiévale méridionale et du catharisme pour une conférence sur le thème des “Hérésies et pèlerinages en Occitanie aux temps des cathares et de l’Inquisition (12è – 14è siècles)”

Cette conférence est organisée en partenariat avec l’ACIR Compostelle – Agence des Chemins de Compostelle.. ©paratge.wordpress.com

Salviac

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 46340, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Ville Salviac lieuville Salviac Departement 46340

Salviac Salviac 46340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salviac/

Conférence : “Hérésies et pèlerinages en Occitanie aux temps des cathares et de l’Inquisition (12è – 14è siècles)” Salviac 2022-11-05 was last modified: by Conférence : “Hérésies et pèlerinages en Occitanie aux temps des cathares et de l’Inquisition (12è – 14è siècles)” Salviac Salviac 5 novembre 2022 46340 Salviac

Salviac 46340