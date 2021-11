CONFERENCE : Henri IV visonnaire de l’Europe Esquiule, 15 avril 2022, Esquiule.

CONFERENCE : Henri IV visonnaire de l'Europe Maison Althabe Chemin de Luro Esquiule

2022-04-15 09:30:00 – 2022-04-15

Esquiule Pyrénées-Atlantiques Esquiule

EUR 75 75 Int. : Noël Orsat, Expert international, Animateur du groupe de travail sur l’identité culturelle européenne au Conseil de l’Europe

Après la mort d’Henri IV, Sully, son fidèle 1er Ministre, a publié un document qui reste assez peu connu, dénommé Le Grand Dessein. Il y fait état des visions du défunt Roi sur les moyens de construire la paix entre la France et les différents Etats qui l’entouraient.

On trouve dans ce document, consultable au Château de Pau, un élément de réflexion sur ce que pouvait être une première forme de configuration de l’Europe contemporaine.

10h30-11h30 : Synthèse des travaux – Echanges sur l’actualité d’Henri IV au XXIème siècle

11h30-12h30 : Dégustation de vins de Bordeaux avec Alexandre de la Cerda, Producteur Indépendant

12h30 : Déjeuner-terroir de clôture

Visite possible, avec Evelyne (ou « Léa »), de la galerie « la Maison de Léa » à Oloron-Sainte-Marie.

Maison Althabe Chemin de Luro Esquiule

