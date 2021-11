CONFERENCE : Henri IV et sa région Sarrance, 12 avril 2022, Sarrance.

CONFERENCE : Henri IV et sa région Sarrance

2022-04-12 09:30:00 – 2022-04-12 18:30:00

Sarrance Pyrénées-Atlantiques Sarrance

EUR 75 75 Int.: Philippe Chareyre, Enseignant à l’Université de Pau et Responsable du Centre d’Etude du Protestantisme Béarnais.

De Gaston Fébus à l’annexion du Béarn et de la Navarre à la France par Louis XIII, en 1620, le château de Pau a vu naître le futur Henri IV. C’est à quelques kilomètres de là, à Coarraze, qu’il a passé l’essentiel de son enfance.

De part et d’autre des Pyrénées, bergers et seigneurs de Navarre et de Béarn ont voulu que se constitue, entre la Couronne de France et l’Espagne de Charles Quint, un royaume indépendant dont Henri IV, futur Roi de France,

a été le légitime héritier. Comprendre l’importance d’un personnage comme Henri IV dans notre Histoire n’a de sens que si l’on sait où sont ses racines (même s’il les a bien oubliées par la suite), et c’est aussi partir à la découverte des territoires béarnais.

Après-midi (visites abbaye de Sarrance et fromagerie Aydius).

Int.: Philippe Chareyre, Enseignant à l’Université de Pau et Responsable du Centre d’Etude du Protestantisme Béarnais.

De Gaston Fébus à l’annexion du Béarn et de la Navarre à la France par Louis XIII, en 1620, le château de Pau a vu naître le futur Henri IV. C’est à quelques kilomètres de là, à Coarraze, qu’il a passé l’essentiel de son enfance.

De part et d’autre des Pyrénées, bergers et seigneurs de Navarre et de Béarn ont voulu que se constitue, entre la Couronne de France et l’Espagne de Charles Quint, un royaume indépendant dont Henri IV, futur Roi de France,

a été le légitime héritier. Comprendre l’importance d’un personnage comme Henri IV dans notre Histoire n’a de sens que si l’on sait où sont ses racines (même s’il les a bien oubliées par la suite), et c’est aussi partir à la découverte des territoires béarnais.

Après-midi (visites abbaye de Sarrance et fromagerie Aydius).

+33 6 73 55 06 40

Int.: Philippe Chareyre, Enseignant à l’Université de Pau et Responsable du Centre d’Etude du Protestantisme Béarnais.

De Gaston Fébus à l’annexion du Béarn et de la Navarre à la France par Louis XIII, en 1620, le château de Pau a vu naître le futur Henri IV. C’est à quelques kilomètres de là, à Coarraze, qu’il a passé l’essentiel de son enfance.

De part et d’autre des Pyrénées, bergers et seigneurs de Navarre et de Béarn ont voulu que se constitue, entre la Couronne de France et l’Espagne de Charles Quint, un royaume indépendant dont Henri IV, futur Roi de France,

a été le légitime héritier. Comprendre l’importance d’un personnage comme Henri IV dans notre Histoire n’a de sens que si l’on sait où sont ses racines (même s’il les a bien oubliées par la suite), et c’est aussi partir à la découverte des territoires béarnais.

Après-midi (visites abbaye de Sarrance et fromagerie Aydius).

OTHB

Sarrance

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Office de Tourisme du Haut-Béarn