Conférence « Henri de Lacaze-Duthiers, génial fondateur »-150ans Station Bio Roscoff, 17 mars 2022, Roscoff.

Conférence « Henri de Lacaze-Duthiers, génial fondateur »-150ans Station Bio Station biologique Place Georges Teissier Roscoff

2022-03-17 20:30:00 – 2022-03-17 23:00:00 Station biologique Place Georges Teissier

Roscoff Finistère

Conférence grand public « Henri de Lacaze-Duthiers, génial fondateur de la Station biologique de Roscoff », par Catherine JESSUS, directrice de recherche CNRS.

À l’occasion des 150 ans de la Station Biologique de Roscoff, cette conférence retrace la vie bien remplie de son fondateur, Henri de Lacaze-Duthiers, l’un des esprits les plus curieux et les plus actifs parmi les naturalistes du XIXe siècle. Nous suivrons son itinéraire aventureux : ses premières années dans un château austère du Lot-et-Garonne ; sa formation universitaire à Paris, entre médecine, agronomie et sciences naturelles ; ses débuts de Professeur à Lille sous la houlette de Pasteur ; l’ascension de sa carrière, de l’École normale supérieure à la Sorbonne en passant par le Muséum d’histoire naturelle ; ses multiples voyages en Méditerranée et sur les côtes de la Manche ; et bien sûr ses découvertes sur les animaux marins, mollusques, corail et autres, illustrées par les magnifiques croquis colorés de celui qui était aussi un génial dessinateur.

Ce parcours palpitant révèlera les tournants que Lacaze-Duthiers a durablement imprimés à la science : promotion de la zoologie expérimentale, fondation d’une revue scientifique moderne et édification des stations marines de Roscoff puis de Banyuls.

Salle de conférence de la Station Biologique.

Sur inscription pour le présentiel !

Possibilité de suivre la conférence sur la chaîne Youtube de la Station Biologique.

Respect des gestes barrières / Pass vaccinal / Masque obligatoire

http://sbr150ans.sorbonne-universite.fr/evenements

