Conférence: Heinz Lohmar, peintre allemand engagé, réfugié à Allanche Saint-Flour, 18 novembre 2021, Saint-Flour. Conférence: Heinz Lohmar, peintre allemand engagé, réfugié à Allanche Salle des Jacobins Rue de belloy Saint-Flour

2021-11-18 – 2021-11-18 Salle des Jacobins Rue de belloy

Saint-Flour Cantal Saint-Flour EUR 4 4 Par Françoise Fernandez, professeur honoraire d’histoire. +33 6 82 14 48 47 Salle des Jacobins Rue de belloy Saint-Flour

