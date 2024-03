Conférence Harold Cremer cancer du cerveau Hôtel Ibis La Ciotat, mercredi 13 mars 2024.

Présentation de l’action « ESPOIR EN TETE » par Harold CREMER, chercheur à l’Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM) qui a bénéficié d’un financement « ESPOIR EN TETE » en 2020, à propos de ses travaux sur les cancers du cerveau.

Certains d’ entre vous la connaissent peut-être, d’autres pas. L’action nationale rotarienne « ESPOIR EN TÊTE », avec chaque année une avant-première de films, fait avancer la recherche sur le cerveau, au travers de 8 euros reversés à la FRC, Fédération pour la Recherche sur le Cerveau par place de cinéma achetée.



L’action Espoir en Tête , ,se présente comme un phare d’espoir dans la lutte contre les maladies du cerveau.



15 MILLIONS D’EUROS ont été distribués depuis 2005, pour financer des matériels et des équipements de pointe pour des laboratoires ou groupes de laboratoires de recherche sur le cerveau.



Fédérant de nombreuses équipes , la FRC, Fédération pour la recherche sur le Cerveau, a pour mission de financer la recherche en neurosciences dans la toute la France et de sensibiliser le grand public à l’importance d’un cerveau en bonne santé, à travers différentes campagnes de communication.



Chaque année, des lauréats sont sélectionnés par la FRC, en partenariat avec les Rotariens français.



Harold CREMER, chercheur à l’Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM), a été lauréat d’ESPOIR EN TETE en 2020.



Les cancers du cerveau, avec leur complexité, leur agressivité et leur résistance aux traitements conventionnels, demeurent parmi les défis médicaux les plus redoutables de notre époque. Toutefois, l’espoir réside dans l’engagement, la pugnacité et le dévouement de chercheurs tels qu’Harold Cremer, qui consacrent leur vie à percer les mystères de ces affections et à trouver des solutions novatrices pour les combattre.



Venez écouter Harold CREMER présenter ses travaux, lui poser vos questions, échanger avec lui, puis poursuivre cette soirée de façon conviviale autour du verre de l’amitié. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 19:30:00

fin : 2024-03-13

Hôtel Ibis 515 Avenue De la Tramontane

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rotaryclub.laciotatceyreste@gmail.com

