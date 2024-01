Conférence Harcèlement scolaire Salle Dunoyer de Segonzac Viroflay, jeudi 1 février 2024.

Conférence Harcèlement scolaire Le harcèlement à l’école touche entre 10 et 20% des enfants. Jeudi 1 février, 20h30 Salle Dunoyer de Segonzac Gratuit sur inscription

Début : 2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T22:30:00+01:00

Le harcèlement à l’école touche entre 10 et 20% des enfants. Et ce, quel que soit leur milieu, quel que soit leur âge, quelle que soit leur éducation. Or une majorité des enfants concernés n’en parlent pas.

Jeudi 1er février à 20h30. Salle Dunoyer-de-Segonzac. Gratuit sur inscription www.helloasso.com/associations/reseau-des-parents

