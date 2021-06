Menton L’Odyssée,Bibliothèque municipale Alpes-Maritimes, Menton Conférence « Hans Georg Tersling » L’Odyssée,Bibliothèque municipale Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Venez redécouvrir, à travers cette conférence le parcours de Hans Georg Tersling Architecte danois qui a marqué de sa signature Menton à la Belle Epoque. Auteur, entre autre du Palais de l’Europe et de l’Impérial. Il a également travaillait à Monaco et à Nice, où il réalise la Villa Masséna. INFO COVID 19 : La jauge de participants étant réduite, la réservation pour assister à cette conférence est obligatoire. TEL : 04 92 41 76 60

Nombre de places limité en fonction de la situation sanitaire, gratuit, sur inscription, port du masque obligatoire.

Présentée par Muriel Merli-Farina guide Conférencière du service du Patrimoine. L’Odyssée,Bibliothèque municipale Palais de l’Europe – 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Centre Ville Alpes-Maritimes

