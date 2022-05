Conférence : handicap, quand l’archéologie nous éclaire Espace Saint-Dizier Coeur de Ville, 12 mai 2022, Saint-Dizier.

Conférence : handicap, quand l’archéologie nous éclaire

Espace Saint-Dizier Coeur de Ville, le jeudi 12 mai à 18:30

L’archéo-anthropologue de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), Valérie Delattre, évoquera – à l’occasion de cette conférence – la place des “corps différents” dans les groupes humains du passé grâce à l’étude des pratiques de l’archéologie funéraire et des grilles de lecture de l’anthropologie. Quel était le quotidien d’un sujet handicapé ? Était-il pris en charge par les siens ? Rejeté ? Soigné ? Accompagné ? Appareillé ? Les progrès et les nouveaux centres d’intérêt de l’archéologie, notamment préventive, permettent une lecture de plus en plus précise de cette prise en charge et amorce une réflexion sur l’accueil de la différence dans les sociétés qui nous ont précédés…Cette recherche permet de découvrir la place des personnes handicapées dans les sociétés d’hier pour alimenter les débats et réfléchir collectivement à leur place dans nos sociétés contemporaines. Valérie Delattre, archéo-anthropologue à l’Inrap, est spécialiste des pratiques funéraires et cultuelles de la Protohistoire au Moyen Âge.

Entrée libre, pas d’inscriptions;

Espace Saint-Dizier Coeur de Ville Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T18:30:00 2022-05-12T20:00:00