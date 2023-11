Conférence Hallyu « Hallyuwood – Le cinéma coréen sur une vague » Centre Culturel Coréen Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 08 novembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

Réservation fortement conseillée

Avec la participation de Bastian Meiresonne, auteur du livre « Hallyuwood. Le cinéma coréen »

Depuis deux décennies, le cinéma coréen jouit d’une grande popularité grâce à des films à succès tels que Parasite (2019), Burning (Lee Chang-dong, 2018), Dernier Train pour Busan (Yeon Sang-ho, 2016), J’ai rencontré le Diable (Kim Jee-woon, 2010), The Chaser (Na Hong-jin, 2008), Ivre de Femmes et de Peinture (Im Kwon-taek, 2002), pour n’en citer que quelques-uns. Cette reconnaissance internationale a émergé simultanément avec l’essor de la « vague hallyu » à la fin des années 1990.

Pendant la seconde moitié des années 1990, de nouvelles mesures politiques de soutien et de promotion donnent naissance au phénomène de la « hallyu », qui consiste en la diffusion mondiale de la culture coréenne suos diverses formes, telles que la k-pop (musique coréenne), les k-dramas (séries télévisées), la mode ou encore la cuisine. Le succès phénoménal de plusieurs k-dramas, comme First Love (Lee Eung-jin, 1996-97, 268 épisodes), Sonate d’Hiver (Yoon Seok-ho, 2002, 20 épisodes) et Jewel in the Palace (Kim Geun-hong, 2003-04, 54 épisodes), d’abord en Asie, puis dans le monde entier, attire l’attention sur des stars comme Bae Yong-jun, Rain, Choi Ji-woo ou Lee Young-ae.

Le cinéma coréen profite de cette reconnaissance à l’échelle internationale : Nom de Code : Shiri (Kang Je-gyu, 1999) s’exporte notamment au Japon, à Taïwan et à Hong Kong, où il occupe la tête du box-office local pendant deux semaines, une première pour un film coréen. My Sassy Girl (Kwak Jae-young, 2001) génère des recettes record, à l’époque, de 35 millions de dollars en se plaçant premier des box-offices japonais, taïwanais et hongkongais. Le film devient un véritable phénomène et donne naissance à de nombreux remakes officiels et officieux, en Inde, au Népal, aux Philippines et en Indonésie.

La conférence « HALLYUWOOD – Le cinéma coréen sur une vague » explore les origines de la reconnaissance mondiale de ce dernier en relation avec le phénomène de la vague hallyu à travers une série d’anecdotes historiques savoureuses et d’extraits de films célèbres ou tombés depuis dans l’oubli.

Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicaces du livre HALLYUWOOD, le cinéma coréen par l’auteur. Les visiteurs auront également l’opportunité de se procurer l’ouvrage sur place.

Centre Culturel Coréen 20 rue La Boétie 75008 Paris

Contact : https://www.coree-culture.org/

