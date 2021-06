CONFERENCE HAIKU Villers-lès-Nancy, 12 juin 2021-12 juin 2021, Villers-lès-Nancy.

CONFERENCE HAIKU 2021-06-12 15:00:00 15:00:00 – 2021-06-12 16:00:00 16:00:00 Jardin Botanique Jean Marie Pelt 100 Rue du Jardin Botanique

Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Alors que le développement durable devient aujourd’hui de plus en plus prégnant, pénétrant tous les aspects de notre vie sociale et économique, il semble important de réexaminer la notion de simplicité à la lumière de la littérature, et voir comment celle-ci peut positivement nous impacter dans une perspective interculturelle et durable. Le haïku, genre poétique japonais dont l’origine remonte au milieu du 16e siècle, semble tout à fait approprié et authentique pour illustrer notre propos puisqu’il met l’accent sur la frugalité, la parcimonie, et l’attention portée à l’environnement et la nature. Le haïku, en tant que forme littéraire représente une pratique adaptée puisqu’il intègre la perception holistique que l’on trouve dans le bouddhisme et le taoïsme. Enfin, sa pratique implique une manière naturelle, ordinaire, organique et durable de considérer la simplicité face la complexité croissante et souvent superflue de notre monde.

Conférence de Bertrand Agostini

Bertrand Agostini est professeur associé de communication interculturelle à ICN Business School, Nancy. Il est l’auteur d’une thèse sur Jack Kerouac soutenue en 1991. En 1998, il a publié Jack Kerouac et le haïku : Itinéraire dans l’errance, réédité chez Editions des lisières en 2018. En 2006, il a traduit et préfacé Livre de haïku de Jack Kerouac aux Editions de la table ronde. Il est également l’auteur de nombreux articles, notamment sur les haïkus de Jack Kerouac et sur l’histoire du haïku en France. Certains de ses poèmes figurent dans Chevaucher la lune, Anthologie du haïku contemporain en français, sous la direction d’André Duhaime (2001).

+33 3 83 41 47 47 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/

Alors que le développement durable devient aujourd’hui de plus en plus prégnant, pénétrant tous les aspects de notre vie sociale et économique, il semble important de réexaminer la notion de simplicité à la lumière de la littérature, et voir comment celle-ci peut positivement nous impacter dans une perspective interculturelle et durable. Le haïku, genre poétique japonais dont l’origine remonte au milieu du 16e siècle, semble tout à fait approprié et authentique pour illustrer notre propos puisqu’il met l’accent sur la frugalité, la parcimonie, et l’attention portée à l’environnement et la nature. Le haïku, en tant que forme littéraire représente une pratique adaptée puisqu’il intègre la perception holistique que l’on trouve dans le bouddhisme et le taoïsme. Enfin, sa pratique implique une manière naturelle, ordinaire, organique et durable de considérer la simplicité face la complexité croissante et souvent superflue de notre monde.

Conférence de Bertrand Agostini

Bertrand Agostini est professeur associé de communication interculturelle à ICN Business School, Nancy. Il est l’auteur d’une thèse sur Jack Kerouac soutenue en 1991. En 1998, il a publié Jack Kerouac et le haïku : Itinéraire dans l’errance, réédité chez Editions des lisières en 2018. En 2006, il a traduit et préfacé Livre de haïku de Jack Kerouac aux Editions de la table ronde. Il est également l’auteur de nombreux articles, notamment sur les haïkus de Jack Kerouac et sur l’histoire du haïku en France. Certains de ses poèmes figurent dans Chevaucher la lune, Anthologie du haïku contemporain en français, sous la direction d’André Duhaime (2001).

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt