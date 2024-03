Conférence Hagaruké, la voie du Samouraï Quai des Anglais Martigues, vendredi 5 avril 2024.

La Médiathèque Louis Aragon accueille le conférencier Thibaut CANUTI, conservateur en chef des bibliothèques, autour du film « Ghost Dog, la voie du Samouraï » de Jim Jarmusch. Conférence découverte du code d’honneur des Samouraïs. Entrée libre.

Guide pratique, philosophique et spirituel destiné à l’édification des samouraïs, l’ouvrage date du XVIIIe siècle mais il renvoyait à des préceptes théorisés quelques siècles auparavant.

Le titre original serait « Paroles de maître Hagakure », en référence au fait que Jōchō Yamamoto vivait caché, reclus dans une hutte, comme d’autres philosophes avant lui. Les connaisseurs de l’œuvre au premier rang desquels l’écrivain l’écrivain Yukio Mishima pensent que ce titre renvoie au fait que la sagesse de l’ouvrage n’est accessible qu’à celui qui saura en trouver le sens caché.



Pendant près de 150 ans, le Hagakure ne fut connu que des samouraïs du clan Nabeshima qui le possédait. L’ère Meiji puis le début du XXe siècle, voient sa popularisation au Japon jusqu’à devenir, durant les années 1930, l’ouvrage majeur sur le bushido. Après la Seconde Guerre mondiale, l’ouvrage se trouve discrédité comme ayant été du militarisme et du culte des dirigeants qui a précipité la chute de la nation.

En 1967, quelques années avant son suicide rituel, le tragique Mishima rend au Hagakure ses lettres de noblesse et en révèle toute la puissance et la portée philosophique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05 21:30:00

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque-accueil@ville-martigues.fr

