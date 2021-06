L'Union Salle des fêtes Haute-Garonne, L'Union Conférence : Habiter sur la Lune de Peter Weiss – Vendredi 2 juillet Salle des fêtes L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Salle des fêtes, le vendredi 2 juillet à 20:30

_**Les bases lunaires du futur et le rôle de l’Europe**_ Quelles sont les étapes pour la mise en place d’une base permanente sur la Lune ? Quels sont les challenges technologiques à relever et quelles sont les études en cours pour bientôt faire vivre des équipages d’astronautes dans l’environnement très hostile de la Lune ? Peter Weiss répondra à ces questions. Avec son équipe il travaille sur un prototype d’habitat lunaire qui pourrait servir dès les premières missions d’un retour des astronautes sur la Lune. Peter Weiss : Ingénieur spécialisé dans le développement d’habitats en milieux sous-marins et dans les environnements extrêmes. Il a dirigé le département Espace et Innovation de la COMEX à Marseille, où il a travaillé sur des projets pour les vols habités dans l’espace. Actuellement président de SPATAN SPACE. _Manifestation gratuite_ _(ouverture de la salle au public à 19h45 avec pointage des billets d’entrée via QR code sur application de gestion de la billetterie)_

Dans le cadre du festival "3jours sur la lune" organisé par l'association Neptunion31

2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T23:00:00

