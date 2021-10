Saintes L'hostellerie Charente-Maritime, Saintes Conférence : Gustave Eiffel L’hostellerie Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

L'hostellerie, le samedi 16 octobre à 18:00

Muriel Perrin, animatrice de l’architecture et du patrimoine, vous propose de découvrir le portrait-découverte de Gustave Eiffel, ingénieur et entrepreneur français de la fin du XIXe siècle. Découvrez également, le lundi 18 octobre à 18h30, la conférence « Quand la ville devient salubre ». La question de l’hygiène urbaine est une question politique autant que médicale. C’est aussi une question contemporaine sous son aspect actuel de l’écologie. La conférence sera menée par Maryse villa-Cornelas, guide-conférencière.

Gratuit. Entrée libre.

