Conférence Route des bénévoles Gujan-Mestras Gironde

« L’amour au-delà de l’attachement »

Animée par Lama Shedroup.

L’amour désigne la propension à vouloir rendre l’autre, tous les autres, heureux. Mais, savons-nous vraiment aimer ? Souvent notre possessivité, notre saisie, la puissance de notre attachement font écran entre nous-même et autrui. Comment voir l’autre tel qu’il est et ainsi nous ouvrir à la richesse de la relation et de l’échange. Pour y répondre Lama Shedroup nous invite, grâce à la vision bouddhique, à voir comment dépasser nos fonctionnements habituels. EUR.

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 22:30:00

Route des bénévoles Maison des Associations

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine bassin.arcachon@dhagpo.org

