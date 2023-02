Conférence, 25 juin 2023, Gujan-Mestras .

Conférence

Maison des Associations Gujan-Mestras Gironde

2023-06-25 – 2023-06-25

Gujan-Mestras

Gironde

5 5 EUR “Ce que nous dise les calendriers” (partie 2) par Odile DERN

Nous irons à la découverte des calendriers Celtes, Maya, Egyptiens, Romains et chrétiens, avec l’aide bien entendu des lieux sacrés et des Crops Circle qui nous donnent bien des indices et des clés de compréhension…

Association Arc en Vie

Ville GM

Gujan-Mestras

