Conférence Gujan-Mestras, 17 juin 2022, Gujan-Mestras.

Conférence Gujan-Mestras

2022-06-17 20:30:00 – 2022-06-17

Gujan-Mestras Gironde

“Ce que nous disent les calendriers” (2ème partie) par Odile DERN et proposée par l’association Arc En Vie.

Dans tous les calendriers annuels, qu’ils soient Celtes, Egyptiens, Maya, Romains, Chrétiens, et bien plus encore, nous retrouvons des dates, des fêtes, des cérémonies, des rituels, similaires et concordants, illustrant les savoirs que nous avons perdus, de ces maîtres astronomes qui maîtrisaient parfaitement la connaissance des astres et de l’Univers.

Mairie GM

Gujan-Mestras

