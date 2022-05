Conférence « Guitares et autres cordes pincées» »

2022-08-28 – 2022-08-28 Conférence par Jean-Luc Rongère.

« Guitares » au pluriel. La guitare est mondialement connue. Un instrument simple et complexe, facile à emporter, trop faible, trop fort…, un instrument excessif et mal compris. dernière mise à jour : 2022-04-12 par

