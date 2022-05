Conférence « Guillaume et William : les premiers Anglo-Normands » par François Bejui

2022-07-06 – 2022-07-06 Avec Guillaume le Conquérant en 1066, la Normandie et l'Angleterre seront réunies pendant 150 ans. François Bejui nous plonge dans cette période pour comprendre ce qu'il en reste dans la langue et la société anglaise, l'architecture… Et jusqu'à Charles et William, descendants directs de Guillaume le Conquérant. Entrée libre. Mercredi 6 juillet 2022 – 20h30 – Chapelle Saint-Buc saint.buc@gmail.com. http://chapellesaintbuc.fr/saison-2022-a-la-chapelle-saint-buc

