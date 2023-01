CONFÉRENCE : « GUERRE DES FEMMES EN DÉODATIE (14-18) » Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

CONFÉRENCE : « GUERRE DES FEMMES EN DÉODATIE (14-18) »
30 janvier 2023
28 Quai Carnot Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Conférence proposée par l’Université de la culture permanente, présentée par Yann Prouillet, Historien et membre de la Société Philomathique vosgienne. +33 3 29 55 18 91 Espace Georges Sadoul 28 Quai Carnot Saint-Dié-des-Vosges

