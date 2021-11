Lyon HUB612 Métropole de Lyon Conférence #GROWTHHACKING organisée par Hacktive Agency HUB612 HUB612 Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

### Conférence : **”Comment démarrer une campagne de #coldemail qui donne VRAIMENT des résultats ?”** ### **À propos de cet évènement** Participez à la conférence **#GROWTHHACKING** organisée par Hacktive Agency, l’agence de Growth Hacking qui teste pour vous de nouveaux canaux d’acquisition pour propulser vos résultats. Profitez de cette conférence pour démarrer ou d’améliorer vos campagnes de prospection automatisées par email ! L’événement est ouvert aux membres du **HUB612** et aux adhérents de **Digitale League**. ### **Où ?** Au HUB612 le mardi 30 novembre à 18h30. ### **AU PROGRAMME :** 18h30 : Accueil > Introduction rapide au Growth Hacking et au Cold-email > Trouver sa source de données, cibler correctement > Stack technique pour réussir à être en inbox > Introduction au copywriting 20h : Cocktail **Attention les places sont limitées.**

HUB612 accompagne plus de 50 startups Tech opérant dans le domaine de la transformation numérique, des FinTech et de l’InsureTech. HUB612 90 Cours Lafayette, 69003 Lyon Lyon Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon

