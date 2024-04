Conférence & groupe de paroles sur l’orientation des jeunes Tiers-lieu Parade Arles, vendredi 12 avril 2024.

Conférence & groupe de paroles sur l’orientation des jeunes Des discussions riches et constructives sur l’avenir des jeunes, leurs décisions. Comment en tant que parents, nous pouvons les accompagner au mieux dans cette période intense et parfois stressante. Vendredi 12 avril, 18h30 Tiers-lieu Parade Entrée libre

Début : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Si vous êtes parent d’un jeune au collège ou au lycée, cette conférence est spécialement conçue pour vous :

Comment aider votre enfant à trouver son métier idéal ?

️ Quels sont les outils efficaces pour l’orientation professionnelle ?

Comment guider au mieux les jeunes dans leurs choix d’orientation ?

Rejoignez-nous pour des discussions riches et constructives sur l’avenir des jeunes, leurs décisions, et surtout, découvrez comment en tant que parents, nous pouvons les accompagner au mieux dans cette période intense et parfois stressante.

Durée : 1h et 30 minutes de discussions.

Réservation obligatoire. Votre enfant est également le bienvenu !

L’entreprise Xplaura se spécialise dans l’accompagnement individuel et collectif des femmes et des jeunes, pour favoriser leur épanouissement professionnel et scolaire à travers le coaching et le bilan de compétences.

Laura, arlésienne est coach carrière certifiée, axée dans l’accompagnement professionnel et scolaire.

