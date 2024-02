CONFÉRENCE GROTTES ET GOUFFRES DE LA MEUSE Salle des fêtes Bar-le-Duc, jeudi 17 octobre 2024.

Conférence « Grottes et gouffres de la Meuse » par Monsieur Jean-Marie GOUTORBE, président du Groupe d’Etudes et de Recherches Spéléologiques Meusien (G.E.R.S.M.).

Le G.E.R.S.M. vous invite un découvrir un monde mystérieux et méconnu de notre département celui des grottes et des gouffres. Au début nous retracerons l’historique des pionniers de la spéléologie meusienne. Puis nous vous ferons découvrir les phénomènes karstiques et leurs formations, puis l’inventaire des cavités.

Entrée gratuite.Adultes

0 EUR.

Début : 2024-10-17 18:15:00

fin : 2024-10-17 20:00:00

Salle des fêtes 12 Rue Lapique

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

